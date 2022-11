Nubi e piogge in arrivo: ecco il nuovo ciclone

Dopo Poppea un altro vortice ciclonico porterà ad un peggioramento delle condizioni climatiche in tutto il paese

Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato l’arrivo sull’Italia di un nuovo vortice ciclonico che causerà un ulteriore peggioramento delle condizioni climatiche in concomitanza con il fine settimana.

I fenomeni autunnali

La stagione autunnale è esplosa, seppur con forte ritardo. Sono arrivate le grandi piogge, la neve copiosa sulle nostre ormai non più brulle montagne e pure il clima ha ritrovato una dimensione decisamente più consona al periodo. In particolare, l profondo ciclone Poppea, che sta attualmente impattando in maniera forte sul nostro Paese, muoverà il suo baricentro dal medio e alto Adriatico verso l’area balcanica.

Il meteo dei prossimi giorni

Nella giornata di giovedì l’atmosfera si manterrà abbastanza quieta su gran parte del Paese, eccezion fatta per le estreme regioni meridionali dove nubi irregolari, localmente accompagnate da qualche piovasco, non saranno da escludere ancora una volta tra la Calabria e la Sicilia nord-orientale. Venerdì invece, un nuovo ciclone raggiungerà il nostro Paese e, anche se, rispetto a Poppea, avrà una minore intensità, porterà delle conseguenze soprattutto al Centro-Sud, mentre il Nord verrà verosimilmente interessato solo da una modesta instabilità. Nel dettaglio questa giornata vedrà le prime piogge già dal mattino a carico dell’alta Toscana e localmente della Sardegna settentrionale, poi nel corso della giornata il meteo subirà un evidente peggioramento anche sul resto del Centro ed entro sera pure su molti tratti del Sud.

Fonte: Ansa