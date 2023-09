Napolitano: Sbarra lo ricorda come un europeista convinto

Il cordoglio del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra per la dipartita del presidente emerito Giorgio Napolitano, spirato oggi, 22 settembre, a 98 anni

Sbarra: “Una grave perdita per il paese”

“Profondo cordoglio della Cisl e vicinanza alla famiglia per la scomparsa dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, uomo delle Istituzioni di assoluto valore, europeista convinto, politico di grande profilo intellettuale, vicino al mondo del lavoro e ai piu’ deboli. Una grave perdita per il paese“. Lo sottolinea in una nota il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra esprimendo il cordoglio della Cisl alla famiglia di Giorgio Napolitano.

Fonte: Ansa