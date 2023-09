Borrell, Metsola e Gentiloni: il cordoglio della Ue per Napolitano

In Senato bandiere a mezz’asta in segno di lutto per la scomparsa di Giorgio Napolitano avvenuta stasera. Il Presidente emerito aveva 98 anni. Il cordoglio dei rappresentanti della Ue.

Borrell: “Napolitano resterà un faro per tutti i riformisti”

“Giorgio Napolitano ha segnato profondamente la storia d’Italia nel dopoguerra. Ha messo la sua passione politica al servizio delle istituzioni italiane ed europee con rigore e coraggio. Ci mancherà il suo stimolo, ma ci resta il suo insegnamento, un faro per tutti i riformisti”. Lo dichiara su X l’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell.

Metsola, suo richiamo su pace più forte che mai

“Da Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano richiamava alla ‘corresponsabilità internazionale per assicurare la pace’. Un richiamo oggi più forte che mai. Fervente sostenitore di un’Italia forte in Europa come membro del Parlamento europeo. Riposi in pace”. Lo scrive su X la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola.

Gentiloni, Napolitano uno statista italiano e europeo

“Con Giorgio Napolitano se ne va uno statista italiano e europeo. Un uomo di sinistra al servizio delle istituzioni della Repubblica. È stato un privilegio conoscere da vicino la sua passione politica e il suo rigore intellettuale. Riposa in pace, Presidente, ci mancherai”. Lo scrive in un tweet su X il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni.

Fonte: Ansa