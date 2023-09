Napolitano: il ricordo commosso del Papa

Il cordoglio del Santo Padre per la dipartita del presidente emerito Giorgio Napolitano, spirato oggi, 22 settembre, a 98 anni

Il ricordo di Papa Francesco

Il Papa ricorda l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La sua morte “ha suscitato in me sentimenti di commozione e al tempo stesso di riconoscenza per questo uomo di Stato che, nello svolgimento delle sue alte cariche istituzionali, ha manifestato grandi doti di intelletto e sincera passione per la vita politica italiana, nonchè vivo interesse per le sorti delle nazioni”.

Il telegramma alla moglie Clio Bittoni

“Conservo grata memoria degli incontri personali avuti con lui – ricorda il Papa in un telegramma alla moglie Clio Bittoni – durante i quali ne ho apprezzato l’umanità e la lungimiranza nell’assumere con rettitudine scelte importanti, specialmente in momenti delicati per la vita del Paese, con il costante intento di promuovere l’unità e la concordia in spirito di solidarietà, animato dalla ricerca del bene comune“.

Fonte: Ansa