Napoli e Inter, sconfitte indolori

Due sconfitte che non fanno male. Il Napoli cede di misura ad Anfield contro il Liverpool, l’Inter si arrende a Monaco al Bayern. Ma erano tutte e quattro già qualificate.

Napoli, caduta finale

Cede a Liverpool in un match ininfluente per classifica e qualificazione il Napoli, visto che entrambe erano già agli ottavi. Partita in grande equilibrio decisa nel finale da Momo Salah. Ad Anfield, un primo tempo equilibrato, con ritmi molto alti, tanta aggressività sul portatore di palla e pressing alto. Tanto acume tattico da ambo le parti e una sola occasione per parte a verbale. Prima Ndombele si fa vedere dalle parti di Alisson, poi Thiago Alcantara fa sudare freddo a Meret che risponde alla grande. Napoli con meno palleggio del solito, ma l’obiettivo era quello di fermare sul nascere gli spunti dei rossi di Klopp. All’intervallo è 0-0.

Il Napoli trova il gol a inizio ripresa con un colpo di testa di Ostigard che sbuca dal nulla per raccogliere una punizione di Kvra. Interviene il Var che richiama il direttore di gara e gol annullato per offside. Ma il Napoli sta meglio e si vede, mentre il Liverpool continua ad annaspare come in campionato dove è finito lontanissimo dalla zona alta della classifica. Il Liverpool vuole vincerla perché nonostante entrambe siano già qualificate agli ottavi, una vittoria sarebbe una bella iniezione di fiducia per la squadra di Klopp. Gol che arriva al tramonto del match: azione da calcio angolo, miracolo di Meret su Nunez, il portiere ferma sulla linea ma non blocca. L’arpiona Salah e la mette dentro. E in pieno recupero arriva anche il 2-0 degli inglesi con Nunez che la mette dentro sotto misura. Un po’ troppo per il Napoli. Vince il Liverpool che aggancia il Napoli in vetta ed entrambe, a braccetto, sono agli ottavi.

Inter, nuovo ko col Bayern

Cercava la rivincita dopo la sconfitta dell’andata, ma alla fine ha finito con l’arrendersi di nuovo al Bayern Monaco. All’Allianz Arena di Monaco, finisce 2-0 per i bavaresi che chiudono a punteggio pieno davanti ai nerazzurri. Entrambe erano già agli ottavi. Parte bene l’Inter, ci prova Barella, si supera Ulreich, poi l’Inter reclama un rigore per un mani in area di Mané su conclusione di Barella, ma l’ex Liverpool si copre il volto con le mani e il Var decide che non c’è nulla. Ci prova Kimmick per i tedeschi poi Lautaro Martinez sbaglia incredibilmente a porta vuota. Inter comunque prepotente. Ma allo scadere, beffa per i nerazzurri, che vanno sotto. Lautaro si perde Pavard su calcio d’angolo e per il difensore francese è un gioco da ragazzi mettere dentro. L’Inter si disunisce e rischia. All’intervallo decide la rete di Pavard.

Parte meglio la squadra di Inzaghi, Acerbi va in gol di testa, ma era offside, poi Kimmick manda fuori di poco. Partita viva all’Allianz Arena. Gol annullato anche ai tedeschi a Choupo Moting che era partito in posizione irregolare. Poi, lo stesso Choupo Moting si ripete, stavolta con una bordata da fuori, un gran destro che s’infila sotto la traversa e il Bayern va sul 2-0 a venti dalla fine e la chiude. Bavaresi vicino al 3-0 con Davies che non corregge in rete un centro morbido di Gnabry. Poco o nulla fino alla fine di una sfida vinta ancora dai bavaresi che le vincono tutte, sei su sei. Per l’Inter, primo obiettivo raggiunto, ovvero il passaggio agli ottavi.