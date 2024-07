La serie A balla….sui bomber

Si continua a sudare e a lavorare sodo, in collina o in montagna non conta, la parola d’ordine è spingere forte sui pedali per arrivare pronti al via della stagione fissato per il 7 di agosto. Le big hanno cominciato a muoversi con anticipo, ma la battaglia per migliorare il roster non è ancora finita. Nel mirino, il valzer degli attaccanti.

Inter puntellata

Cominciamo dall’Inter campione d’Italia. Il botto vero deve ancora arrivare, ma intanto Marotta e Ausilio hanno portato in nerazzurro l’ex attaccante del Porto Taremi che non è poco. Poi hanno prelevato Zielinski dal Napoli, entrambi a parametro zero, oltre all’ex portiere del Genoa Martinez e il difensore Perez dal Betis Siviglia. Le grandi manovre nerazzurre portano al gioiello del Genoa, l’attaccante Gudmundsson e al difensore dell’International Renan, oltre ad altri affari a parametro zero per accontentare Simone Inzaghi.

Il Milan riparte da Morata

Ancora da fare il Milan che ha visto rientrare tanti fine prestito, ma si è assicurata le prestazioni del campione d’Europa Alvaro Morata. Via Pioli, sulla panchina rossonera è arrivato l’ex Roma Paulo Fonseca che ha fatto le sue richieste: piace il difensore Hermoso (piace anche al Napoli), ma occhi su Fullkrug del Borussia Dortmund, attaccante, che però piace anche all’Atletico Madrid che non ha perdonato lo sgarbo Morata. E sempre in tema di prime punte i rossoneri seguono con interesse Abraham dela Roma. Il Milan vuole rafforzare gli ormeggi anche dietro, e allora ecco l’interessamento per Pavlovic del Salisburgo (si può fare) ed Emerson Palmieri del West Ham.

Motta rifà la Juve

Tutta nuova la Juventus di Thiago Motta che sognava Calafiori, sempre più vicino all’Arsenal per circa 50 milioni, ma ha già preso Thuram dal Nizza, centrocampista, come Douglas Luis dall’Aston Villa, ma soprattutto Cabal strappato all’Inter. Infine è arrivato il portiere De Gregorio dal Monza. Insomma, una Juve scatenata. I bianconeri devono cedere e sul piede di partenza ci sono Chiesa, conteso tra Napoli e Roma, con gli azzurri favoriti, e Soulé che ha già scelto la Roma. Nel mirino tre pezzi importanti, dai genoani Retegui e Gudmundsson, oltre al solito Berardi che il Sassuolo è pronto a far partire.

Conte rivoluziona il Napoli

Desta curiosità il Napoli che in panchina ha preso un fuoriclasse come Antonio Conte, ma già si è assicurata tre pezzi da novanta, tutti in difesa: Buongiorno dal Torino, Rafa Marin dal Real Madrid e lo svincolato Spinazzola dalla Roma. Ormai pronto alla partenza Osimhen, destinazione Psg, il ds Manna può accontentare Conte portando all’ombra del Vesuvio il “figlioccio” Romelu Lukaku. Azzurri interessati anche a Hermoso e Dedic, difensore del Salisburgo.Con le valige in mano Giovanni Simeone che non rientra nei piani Conte e potrebbe finire alla Lazio che ha perso Immobile.

Zaniolo ricomincia da Bergamo

Bene il mercato dell’Atalanta in attesa di capire il futuro di Koopmeiner che interessa mezza Europa. Dal Cagliari è stato preso il centrocampista Sulemana e dal Galatasaray Nicolò Zaniolo in cerca di rilancio con Gasperini. Il Bologna ha perso Zirkee ceduto al Manchester City. Mercato tutto da scrivere, da Retegui a Hummels per attrezzare al meglio la squadra in vista anche della Champions. Intriga il neo promosso Como che sogna in grande: sono arrivati Belotti dalla Roma, Dossena dal Cagliari e l’ex Napoli Pepe Reina. Altro obiettivo l’ex Real Varane. A Como i sogni non finiscono mai. La Fiorentina ha preso Kean dalla Juventus. La Lazio, perso Immobile, come detto vuole rifarsi portando in biancoceleste il figlio d’arte Giovanni Simeone. Piace anche Laurentiè del Sassuolo. Ancora da fare il mercato della Roma: per ora sono arrivati Le Fée, centrocampista del Rennes, e il secondo portiere, lo svincolato Ryan. Le piste di mercato portano a Retegui del Genoa, Soulé dalla Juve (c’è già l’accordo) mentre si è raffreddata la posta Chiesa. Interessi anche per Davide del Lille e Berardi, ma la concorrenza è tanta. Di certo, a De Rossi servono tante certezze.