Missione compiuta

Notte magica in Europa per le italiane che passano tutte il turno e volano agli ottavi. In Europa League, la Roma ribalta il Salisburgo all’Olimpico, mentre la Juve giganteggia a Nantes. In Conference, passano anche Lazio e Fiorentina. Domani a Nyon i sorteggi degli ottavi di finale.

Roma, ribaltato il Salisburgo

Tutto facile per la Roma che domina il Salisburgo e vola agli ottavi. Dopo l’1-0 in Austria, all’Olimpico finisce 2-0 per i giallorossi, decidono i gol di Belotti e Dybala. Per l’ex granata, è il terzo gol in stagione. Mourinho lo schiera al posto dell’infortunato Abraham. Ma il crac assoluto è Leonardo Spinazzola. Dai suoi piedi sono nati i due gol. Sfugge la prima volta a sinistra, palla in mezzo, l’incornata in torsione del Gallo sotto la Sud. Pochi minuti e l’esterno si ripete. Pellegrini lo lancia nello spazio, salta il suo angelo custode, mette in mezzo per la conclusione al volo di Paulo Dybala che fa esplodere l’Olimpico. Netto il dominio giallorosso, che nasce in mezzo al campo, dove Matic e Cristante sono padroni assoluti del centrocampo. In mezzo anche una traversa, sempre con Dybala a sintetizzare un dominio assoluto. Non cambia il canovaccio nella ripresa con la Roma che controlla e incide sulla gara. Ci prova Cristante con una botta da fuori, miracolo di Kohn che si salva in angolo.

Di Maria show: la Juve travolge il Nantes

Al bivio, la Juve prende la strada giusta. Allo Stade de la Beaujoire di Nantes, i bianconeri riscattano l’1-1 dell’andata, mettono il bavaglio alla squadra di casa e portano a casa vittoria e qualificazione agli ottavi di Europa League. Non c’è partita, troppo netto il divario tra le due formazioni. Finisce 2-0, con protagonista assoluto Angel Di Maria che in campo fa la differenza. Segna il gol del vantaggio con una rete spettacolare dopo appena cinque minuti di gioco. Percussione di Fagioli, palla all’argentino che dal vertice dell’area fa partire un sinistro a giro che finisce sotto il sette: 1-0 Juve. E’ indemoniato l’argentino che semina il panico nella retroguardia francese. Illumina, detta i tempi, spadroneggia e per fermarlo servono le cattive. Se ne va in area saltando i difensori francesi come birilli, prova la conclusione che trova però il braccio di Pallois. Rigore e rosso per il francese dopo poco più di quindici minuti. Dal dischetto si presenta lo stesso Di Maria che trasforma con un sinistro che muore all’incrocio dei pali: 2-0 e Nantes in dieci. Non c’era prima partita, figuriamoci adesso. La Juve continua a dettare legge trascinata sempre dall’argentino in giornata di grazia che cerca il tris che gli viene negato dal portiere di casa con due straordinari interventi. Poi occasioni per Rabiot e Locatelli, Kostic si ferma sul palo, altra occasione per Alex Sandro. Ma Di Maria vale da solo il prezzo del biglietto, vuole portarsi a casa il pallone e al tramonto del match, firma la tripletta personale. Ma stavolta l’azione è confusa. Rabiot mette in mezzo per Sandro che calcia tra le braccia del portiere Lafont, poi la riprende Vlahovic, ribatte Traorè sul Fideo che di testa la piazza: è il 3-0 che la chiude.

Conference: avanzano Lazio e Fiorentina

Dopo l’1-0 dell’Olimpico, la Lazio conquista il pass per gli ottavi di Conference League. Contro il Cluj in Romania, finisce 0-0 che qualifica la formazione di Maurizio Sarri che si presenta in campo con tanti assenti, a cominciare da Romagnoli, Milinkovic Savic, Pedro e Zaccagni, ma rischia poco o nulla. Anzi i biancocelesti creano di più, fanno gioco e alla fine portano a casa la qualificazione. Domani alle 13, i biancocelesti conosceranno la prossima avversaria agli ottavi di Conference. In scioltezza approda agli ottavi anche la Fiorentina che dopo il 4-0 in casa del Braga, al Franchi vince per 3-2, ma qualificazione già ottenuta nella gara di andata in Portogallo.