Migranti irregolari, arrivi record nel 2023

L’Agenzia per il controllo delle frontiere esterne (Frontex), ha fatto il punto sugli arrivi irregolari nel 2023, evidenziando il livello più alto registrato dal 2016 a questa parte. Rispetto al 2022, in particolare, si parla di un incremento pari al 49%. Particolarmente intenso il flusso dei migranti dall’Africa occidentale.

Migranti irregolari, i dati di Frontex

Lo scorso anno gli arrivi irregolari di migranti nell’Ue sono stati 380 mila, il 17% in più rispetto all’anno precedente, facendo registrare il livello più alto dal 2016. Lo ha reso noto Frontex. La maggiore quota di arrivi (41% del totale) è stata registrata nell’area del Mediterraneo centrale, dove l’incremento rispetto al 2022 è stato del 49%. Secondo i dati di Frontex, lo scorso anno gli arrivi sulla rotta del Mediterraneo centrale – che vede l’Italia in prima linea – sono stati complessivamente 157.479.

Più arrivi dall’Africa occidentale

L’agenzia per il controllo delle frontiere esterne segnala inoltre che nel 2023 è cresciuto molto il flusso di migranti provenienti dall’Africa occidentale, giunti a rappresentare il 47% del totale degli arrivi irregolari. Ed anche il numero dei minori non accompagnati è aumentato considerevolmente raggiungendo quota 20 mila, il 28% in più rispetto al 2022.

La sfida delle frontiere

I numeri comunicati oggi confermano la tendenza a una consistente crescita dei flussi registrata negli ultimi tre anni “e indicano la dimensione della sfida a cui si deve far fronte nella gestione delle frontiere esterne“, ha detto il direttore esecutivo di Frontex Hans Leijtens. “Confermiamo il nostro impegno nel mantenere la sicurezza e l’integrità dei confini Ue ma – ha detto ancora Leijtens – è altrettanto importante affrontare gli aspetti umanitari” del fenomeno. “Questi numeri non rappresentano solo statistiche ma persone reali”.

Fonte: Ansa