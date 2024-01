Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha chiesto un rapporto dettagliato sulla situazione delle carceri del Paese. La richiesta arriva all’indomani della crisi che ha fortemente scosso l’Ecuador, in forte crisi a causa della criminalità organizzata che ha dato il via a una spirale di violenza che sembra senza fine.

Cile, Boric chiede rapporto sullo stato delle carceri: il motivo

Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha annunciato di aver chiesto al ministro della Giustizia e dei Diritti umani, Luis Cordero, un rapporto dettagliato sulla situazione delle carceri nel Paese, al fine di evitare una crisi come quella che ha scosso l’Ecuador, entrato in stato di emergenza a causa della spirale di violenza scatenata dalla criminalità organizzata. “In America Latina, una grande percentuale delle carceri sono nelle mani degli stessi detenuti e sono centri e scuole di criminalità. Dove più persone imprigioniamo, più carne da cannone aggiungiamo per poter continuare con lo stesso circolo vizioso”, ha detto Boric durante un evento sul programma di reinserimento sociale dei giovani nelle regioni settentrionali del Paese sudamericano. Pur sottolineando che “il Cile non è l’Ecuador”, il capo dello Stato ha avvertito che il Cile non è comunque “esente da rischi”.

Fonte Ansa