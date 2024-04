Iran attacca Israele, il portavoce militare Hagari: “Lanciate dozzine di droni”

E’ iniziato l’attacco dell’Iran contro Israele: decine di droni sono stati lanciati in territorio israeliano. Lo ha dichiarato portavoce militare israeliano Daniel Hagari. Media israeliani, riprendendo quelli iraniani, riferiscono del lancio di una seconda ondata di droni. Secondo gli Stati Uniti l’attacco potrebbero svolgersi per diverse ore. Spazi aerei chiusi fino a domattina in Israele, temporaneamente in Giordania e sopra Teheran, la capitale, in Iran.

Hagari: “Dozzine di droni iraniani verso Israele”

L’Iran ha lanciato decine di droni verso Israele. Lo scrive il Jerusalem Post che cita fonti israeliane e dell’intelligence Usa. Il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha confermato che “l’attacco iraniano è iniziato con il lancio di dozzine di Uav (droni) verso Israele”. Poi ha sottolineato che “ci vorranno diverse ore per arrivare in piena attività, ma la difesa non è impenetrabile, quindi è importante obbedire alle direttive del Comando del Fronte Interno”, israeliano. Hagari ha poi aggiunto che le forze aere israeliane stanno “tracciando i droni e che ci vorranno diverse ore prima che raggiungano Israele”. Per questo – ha aggiunto – “ci saranno disturbi nei servizi di Gps”. Hagari ha poi detto che “le sirene di allarme suoneranno solo se i droni entreranno nello spazio aereo israeliano e in posti importanti“. Secondo Canale 12 i primi ad identificare il lancio dei droni sono stati gli Usa che hanno informato Israele. Media iraniani ripresi da quelli israeliani hanno riferito che una seconda ondata di droni è stata lanciata dalla Repubblica islamica verso Israele.

Lanciati verso Israele tra 50 e 100 droni: arriveranno all’alba

Funzionari israeliani hanno confermato che decine di droni sono stati lanciati dall’Iran verso Israele. Secondo alcuni rapporti non confermati, sarebbero tra 50 e 100 i droni suicidi lanciati. Gli stessi rapporti, stimano il tempo di arrivo in Israele attorno alle 7.30 (le 6.30 in Italia) domani mattina. Decine di droni iraniani sono stati avvistati sopra le province meridionali dell’Iraq in rotta verso Israele. Lo ha riferito la televisione Al Arabiya. Una fonte militare ha detto al canale televisivo che “decine di droni iraniani stanno attraversando le province meridionali irachene di Maysan e Al-Nasiriyah in rotta verso il territorio di Israele”.

Netanyhau: “Siamo pronti ad un attacco dell’Iran”

“Cittadini israeliani, negli ultimi anni, e ancor più nelle ultime settimane, Israele si sta preparando alla possibilità di un attacco diretto da parte dell’Iran“. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu aggiungendo: “i nostri sistemi di difesa sono schierati, siamo preparati per qualsiasi scenario, sia in difesa che in attacco”. “Apprezziamo il fatto – ha aggiunto – che gli Usa siano al fianco di Israele, così come il sostegno della Gran Bretagna, della Francia e di molti altri paesi. Chiunque ci fa del male, noi lo colpiamo. Ci difenderemo da ogni minaccia e lo faremo con freddezza e determinazione”.

Casa Bianca: “L’attacco si svolgerà per diverse ore”

“L’Iran ha iniziato un attacco aereo contro Israele, si legge nella nota della portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Adrienne Watson nella quale si sottolinea che il presidente Biden “è aggiornato sulla situazione dal suo team per la sicurezza nazionale che incontrerà questo pomeriggio alla Casa Bianca”. È probabile che l’attacco dell’Iran contro Israele “si svolga nell’arco di diverse ore”. Lo riferisce la Casa Bianca ribadendo che “il nostro sostegno alla sicurezza di Israele è incrollabile. Gli Stati Uniti staranno al fianco del popolo di Israele e sosterranno la sua difesa contro queste minacce provenienti dall’Iran”.

Spazi aerei chiusi

La Israeli Broadcasting Corporation ha affermato che è stato deciso di chiudere lo spazio aereo israeliano fino alle sette di domani mattina. L’Iran ha annunciato che sta chiudendo lo spazio aereo sopra la sua capitale Teheran. Lo ha riferito il canale televisivo Al-Qahira Al-Ikhbariya, citato dalla Tass. “Il governo iraniano ha ordinato di chiudere lo spazio aereo sopra il distretto della capitale”, si legge. Lo spazio aereo della Giordania sarà temporaneamente chiuso a partire da questa sera a tutti gli aerei in arrivo, in partenza e in transito. Lo scrive Haaretz.

