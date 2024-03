Marzo al via con neve record e maltempo nel Centro-Nord

Il primo weekend di marzo è salutato dalla neve, con quella che potrebbe essere la nevicata più forte degli ultimi anni nel nord del Piemonte e nella Valle d’Aosta orientale. Maltempo nel resto del Centro-Nord, con il picco domenica 3 marzo, a causa della cosiddetta “depressione ligure”.

Neve record

Si annunciano infatti nevicate record, fino a 150 centimetri in 24 ore, in “una delle nevicate più forti degli ultimi 10-20 anni su alcune zone del Piemonte settentrionale e della Valle d’Aosta orientale“, osserva in una nota Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

Maltempo

Si prevedono inoltre ancora piogge a causa di una saccatura atlantica, ossia una zona di bassa pressione che dall’oceano Atlantico di sta incuneando sul Golfo Ligure, generando condizioni di maltempo, con precipitazioni anche nella prossima settimana soprattutto al Centro-Nord. Se per sabato è attesa qualche schiarita al Sud e sul versante adriatico, con poche piogge in intensificazione solo dalla sera sul Nord-Ovest, il picco del maltempo è previsto per domenica 3 marzo.

“Depressione ligure”

La causa, prosegue la nota, è “un flusso di aria instabile nordatlantica, in ingresso dalla Porta del Rodano (Francia)” che provocherà un’area di bassa pressione sul Mar Ligure. E’ il fenomeno noto come ‘Depressione ligure’, o ‘Genoa Low’, legato all’orografia e al flusso instabile dall’Atlantico . Quest’area di depressione genererà correnti molto umide di scirocco verso le Alpi di Piemonte e Valle d’Aosta, con nevicate che, secondo il meteorologo, potranno portare a un di circa 150 centimetri in 24 ore oltre i 1.200-1.300 metri di quota. Sempre domenica, è previsto maltempo anche sul Triveneto e, dal pomeriggio, verso Toscana e Sardegna. Lunedì 4 marzo sono previste ancora piogge al Centro-Nord, con un temporaneo miglioramento martedì, prima dell’arrivo di un nuovo ciclone da Occidente. “Le piogge – si legge nella nota – saranno frequenti soprattutto al settentrione e sul versante tirrenico, con fenomeni attesi ancora per 6-7 giorni”.

Le previsioni

Nel dettaglio: Sabato 2 marzo: a Nord piogge sparse con qualche momento asciutto in pianura, più instabile in montagna; al Centro variabile con qualche pioggia specie al mattino; a Sud variabile con qualche pioggia sparsa sulle zone tirreniche. Domenica 3 marzo: a Nord maltempo dal Nord-Ovest in estensione verso Est; al Centro maltempo in arrivo sulle tirreniche e in Sardegna; a Sud tregua meteo con tempo soleggiato. Lunedì 4 marzo: a Nord maltempo, miglioramento dal pomeriggio; al Centro instabile con rovesci; a Sud piogge in arrivo.

Fonte Ansa