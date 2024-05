Lisbona: 70 milioni di euro per aiutare i senzatetto

Il Comune di Lisbona ha annunciato un piano da 70 milioni di euro in sette anni, da finanziare anche con fondi europei, per risolvere il problema dei senzatetto, che negli ultimi tempi si è aggravato notevolmente in tutto il Portogallo, ma in particolare nella capitale.

I dati

Secondo dati relativi al 2022, nell’area metropolitana di Lisbona si concentra circa la metà degli oltre 10 mila senzatetto presenti sul territorio nazionale. Ad aggravare la situazione ci sono i ritardi della nuova agenzia per le migrazioni e l’asilo (Aima), che dalla fine dell’anno scorso ha sostituito il vecchio servizio di polizia di frontiera, ma con molte difficoltà. Questi ritardi hanno provocato un aumento del numero di cittadini stranieri irregolari, molti dei quali vivono ora accampati nelle strade del centro cittadino.

Come i sindaci affrontano il problema

Tuttavia, alla prima riunione che il sindaco di Lisbona, Carlos Moedas, ha tenuto con i suoi omologhi degli altri 18 Comuni dell’area metropolitana hanno partecipato solo due altri sindaci (dei Comuni di Oeiras e Cascais), mentre quattro si sono fatti rappresentare e gli altri hanno disertato.

Fonte Ansa