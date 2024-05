Mattarella: “Fermare immediatamente le ostilità a Gaza”

Il Presidente della Repubblica ha auspicato un dialogo tra le parti in grado di portare ad una soluzione a due Stati

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rivolgendo un messaggio al suo omologo israeliano Isaac Herzog, ha sottolineato la necessità di giungere ad un’immediata cessazione delle ostilità nella Striscia di Gaza.

L’appello

“È altresì indispensabile giungere a un’immediata cessazione delle ostilità nella Striscia di Gaza. Auspichiamo che quanto prima il ciclo della violenza possa essere interrotto, che si riducano le tensioni – anche al livello regionale – e che si apra la strada ad un dialogo che porti ad una soluzione a due Stati, giusta, necessaria, sostenibile, in linea con il diritto internazionale. Una soluzione che è nell’interesse di tutti e per la quale tutti dobbiamo impegnarci”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Presidente israeliano, Isaac Herzog.

Fonte: Ansa