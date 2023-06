Libero e Virgilio fuori uso, le caselle email sono ancora inaccessibili

La posta elettronica di Libero e Virgilio è ancora fuori uso servizio: non si possono né mandare né ricevere messaggi e nemmeno consultare l’archivio

Caselle email inaccessibili

A oltre 36 ore dall’inizio del nuovo down della posta elettronica di Libero e Virgilio, ItaliaOnLine non è ancora in grado di dare tempi per la risoluzione della sospensione dei servizi. Dalla notte tra il 14 e il 15 giugno le caselle email sono ancora inaccessibili, dopo i disservizi del 14 giugno dovuti a una manutenzione programmata. Nel complesso è quindi da quasi tre giorni che 9 milioni di utenti non possono inviare, né ricevere messaggi, ma nemmeno consultare l’archivio. Le anomalie sono dovute a “instabilità all’infrastruttura e-mail” che hanno costretto ItaliaOnLine, che gestisce le caselle, a una “sospensione temporanea del servizio”.

Intervento di manutenzione