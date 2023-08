Papa Francesco: le celebrazioni del Pontefice a settembre e ottobre

Diffuso dalla Santa Sede il calendario delle celebrazioni presiedute da Papa Francesco per i mesi di settembre e ottobre 2023, dal viaggio a Marsiglia al Sinodo.

Papa Francesco:il calendario delle celebrazioni di settembre e ottobre

Diffuso dalla Santa Sede il calendario delle celebrazioni presiedute da Papa Francesco per i mesi di settembre e ottobre 2023. Il 22 e il 23 settembre il Pontefice sarà in viaggio apostolico a Marsiglia per la conclusione dei “Rencontres Méditerranéennes”. Il 30 settembre, alle 10, nella basilica di San Pietro, terrà il concistoro ordinario pubblico per la creazione di nuovi cardinali. Il 30 settembre, in piazza San Pietro, alle 18, invece, la veglia ecumenica di preghiera. Il 4 ottobre, alle 9, nel giorno di san Francesco d’Assisi, in piazza San Pietro, alle 9, presiederà la messa con i nuovi cardinali e il Collegio cardinalizio per l’apertura dell’Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, che si concluderà il 29 ottobre. Quel giorno il Papa celebrerà la messa di chiusura nella basilica di San Pietro, alle 10.

Fonte: AgenSIR