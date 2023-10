La Juve torna in vetta

Un’occasione che la Juve non poteva lasciarsi sfuggire: 123 partite dopo, la Juve ritrova la vetta. Batte il Verona allo Stadium, e almeno per una notte, guarda tutti dall’alto. Decide un gol di Cambiasso al settimo di recupero dopo una partita sempre sull’altalena delle emozioni. Kean, il migliore in campo, si è visto annullare due gol, uno nel primo tempo per una posizione irregolare e il secondo con un colpo di testa fantastico, per una sbracciata su Faraoni al momento dell’inizio dell’azione.

Una bella partita con a referto tante occasioni, dei bianconeri, ma anche del Verona. Finale all’arma bianca, con lo 0-0 che sfiora a pochi secondi dal fischio finale. Cross di Gatti, Milik centra il palo. Sulla ribattuta è lesto Cambiasso, da rapace d’area, a mettere dentro. È l’1-0 che vale il primato bianconero. Juve in testa con 23 punti, Inter 22 e Milan 21, con le milanesi in campo domani, con addosso la pressione di non poter fallire. Gode la Juve, 123 partite dopo.