Italiane da urlo: vincono Roma e Atalanta

L’impresa di giornata è dell’Atalanta che vince in maniera netta e imperiosa a Liverpool per 3-0, ma non è indiscutibile anche il successo della Roma che vince a San Siro piegando il Milan. Tra sette giorni il ritorno.

Ecco il derby italiano

Sold out a San Siro per Milan-Roma. Nessuna sorpresa nelle due formazioni: Pioli (4-2-3-1), recupera Thiaw in difesa al posto di Tomori. Con lui l’altro centrale è Gabbia davanti a Maignan, con Calabria a destra e Theo Hernandez dalla parte opposta. Bennacer e Reijnders sono gli intermedi, Giroud punta centrale, con alle spalle Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Dal canto suo De Rossi conferma il suo 4-3-3 e schiera il tridente offensivo titolare, con Lukaku, Dybala ed El Shaarawy. In mezzo i soliti tre, ovvero Cristante, Paredes e Pellegrini. Dietro la novità è il ritorno da titolare di Smalling che agisce accanto a Mancini davanti a Svilar. Sugli esterni Celik e Spinazzola. A San Siro fischia il francese Clemente Turpin.

Sblocca Mancini

All’intervallo Ropma avanti grazie ad un gol del solito Mancini di testa. Ma è un vantaggio che non dice appieno di quella che è stata la superiorità giallorossa, con gli uomini di De Rossi che hanno avuto più ocacsioni per raddoppiare. Milan imballato, con Pioli frastornato dai cambi tattici di De Rossi e incapace di prenderne le misure. Coraggiosa come aveva promesso De Rossi, la Roma prende subito in mano il boccino del gioco, grazie ad un centrocampo meglio messo. Dybala spostato a sinistra con El Shaarawy dalla parte opposta, hanno confuso, e non poco Pioli, con la copertura sulle avanzate di Theo Hernandez affidata anche al sacrificio di Pellegrini. Il primo vero tentativo è romanista, con El Shaarawy, deviato da Calabria che chiama all’intervento Maoignan che deve distendersi per evitare guai peggiori. Il gol romanista è nell’aria e arriva a stretto giro, grazie allo stacco imperioso di Mancini che sfrutta l’angolo di Dybala e fa esplodere il settore romanista: 1-0 Roma. Il Milan si fa vedere con la percussione di Giroud, ci pensa Lukaku a togliere le castagne dal fuoco. Ma la Roma sta meglio e lo dimostra sul campo, contiene ma non soffre mai. Cristante prende il giallo per fermare Loftus-Cheek: diffidato, salterà la gara di ritorno. La Roma continua a creare ma non sfonda e si perde al momento della conclusione. Ma quanti brividi per il Milan.

Vince la Roma

Parte con altro piglio il Milan che prova a sfondare sospinto dalla gente rossonera. Ma la Roma non molla e riparte sempre con i tempi giusti. Attenta in copertura, Milan imbrigliato. Cambia Pioli, dentro Adli, fuori Bennacer. Lukaku lotta, tiene palla, la protegge e fa salire la squadra. Bella triangolazione Lukaku-Pellegrioni col sinistro del capitano giallorosso che incrocia sul secondo palo, palla fuori di un nulla. Ancora Roma con la conclusione di Cristante, anche questa fuori. Lukaku è un gigante in mezzo al campo, la manovra giallorossa è fluida. Il Milan ci prova, da fuori con Reijnders, Svilar c’è. Tiro cross di Adli, palla insidiosa, Svilar smanaccia in angol, mentre sale la pressione rossonera. Svilar chiude su Leao, Roma adesso costretta ad arrotare i bulloni. La Roma ha speso molto, la stanchezza comincia ad affiorare. Doppio cambio nel Milan: fiuori Pulisic e Leao, dentro Chukwueze e Okafor. E’ il forcing del Milan. Cambia anche De Rossi che inserisce Tammy Abraham al posto di Dybala. Ultimi dieci minuti. Si immola Smalling per chiudere su Theo. Azionissima del Milan con l’ubriacante Chukwueze che mette in mezzo per Giroud che calcia di prima intenzione che scheggia la traversa. Roma che adesso fatica con i rossoneri a produrre il massimo sforzo. Dentro Bove e Aouar nella Roma al posto di Pellegrini e Paredes. Praticamente al novantesimo. Milan all’ultimo assalto. Quattro di recupero. Tutta la Toma a protezione della propria area. Dentro anche Llorente per Lukaku. RToma che chiude in avanti e respira, tiene palla. E finisce qui. Vince la Roma. Con grande merito.

L’Atalanta sbanca Liverpool

Ma il vero colpo di giornata è della Dea che passa ad Anfield con un perentorio 3-0. A decidere la sfida la doppietta di Dcamacca e il gol di Pasalic. Partita dominata dai nerazzurri che annichiliscono i Reds a casa loro e mettono in ghiaccio la qualificazione. In Conference finisce senza reti Victoria Plzen-Fiorentina