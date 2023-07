Italdonne pronta per il Mondiale

Tutto pronto in casa Italia per il debutto della Nazionale femminile al campionato mondiale di calcio in programma ad Auckland. Domani, alle 19 locali, quando in Italia saranno le nove del mattino, le azzurre di Milena Bertolini affronteranno l’ultimo test amichevole contro le padrone di casa della Nuova Zelanda allo stadio Keith Hay Park di Auckland. Partita che si giocherà a porte chiuse. La Bertolini ha ufficializzato la rosa delle 23 azzurre, rosa alla quale sono aggregate Maria Luisa Filangeri e Beatrice Merlo, che hanno svolto tutta la preparazione, pronte a tornare in Italia qualora infortuni dell’ultimo momento, inducono a rivedere il roster azzurro. Esordio dell’Italia fissato per lunedì prossimo 24 luglio alle ore 8 italiane all’Eden Park di Auckland contro l’Argentina. Nel girone azzurro, figurano anche Svezia e Sudafrica che saranno affrontate al Regional Stadium di Wellington, rispettivamente sabato 29 luglio (19.30 locali, 9.30 italiane) e mercoledì 2 agosto (19 locali, 9 italiane). Tutte le gare saranno trasmesse in diretta dalla Rai.

Estremamente soddisfatta la Ct azzurra in collegamento video dalla Nuova Zelanda. “Sta procedendo tutto bene, le giocatrici si stanno ambientando nel migliore dei modi in questo nuovo contesto. Più passano i giorni e più si adattano, soprattutto per quanto riguarda le ore di sonno. Siamo in una bellissima terra, l’atmosfera è stimolante e nel centro d’allenamento ci stiamo trovando benissimo. Sono tutte molto concentrate, ma siamo alla fase finale della Coppa del Mondo e sarebbe strano il contrario. Stiamo crescendo dal punto di vista fisico, per questo quello di domani sarà un test importante che ci dirà a che punto siamo. La Nuova Zelanda, così come le altre selezioni presenti qui, ha un’intensità fisica altissima. Sarà una partita vera, mi aspetto che le ragazze si adattino all’avversario e che si facciano trovare pronte fin dai primi minuti di gioco. Bisognerà andare forte nel contrasto e nella velocità di pensiero. Il nostro è un gruppo eterogeneo, le senatrici stanno guidando in campo e fuori le più giovani, che hanno entusiasmo e grande talento. Si stanno integrando nel migliore dei modi, anche perché da parte di tutte c’è la disponibilità a creare unione. Le sensazioni sono positive”.

Delle 23 convocate ufficialmente per il Mondiale, la Bertolini ha confermato tredici azzurre, con le novità Rachele Baldi, Benedetta Orsi, Cecilia Salvai, Giada Greggi, Sofia Cantore, Benedetta Glionna e Annamaria Serturini, oltre alle giovanissime Emma Severini (classe 2003), Chiara Beccari (classe 2004) e Giulia Dragoni (classe 2006).

Fondamentale la sfida di domani per capire a che punto è l’Italia, ma intanto lo sguardo è già all’esordio. “L’Argentina è una squadra di qualità, con un grande temperamento e quindi molto difficile da affrontare. Abbiamo visto ad aprile contro la Colombia quanto sia tosta giocare contro le squadre sudamericane, sarà una gara molto equilibrata e intensa dal punto di vista fisico ma anche tecnico”.

E’ il secondo Mondiale di fila in cui approda l’Italia, e questo è motivo d’orgoglio per la Ct e per le stesse calciatrici. “Questo – aggiunge la Bertolini – sarà un torneo diverso per tante ragioni. Probabilmente l’analogia con l’ultima edizione è una sola: la voglia di fare bene e stupire. Allora non avevamo pressioni, ma fanno parte del gioco e dobbiamo abituarci. Abbiamo una grande opportunità, dovremo vivere questa avventura facendo ciò che sappiamo e che ci piace fare. Dobbiamo trarre energia positiva dalla passione per questo gioco e sono certa che ci riusciremo”.

Tre settimane intense di preparazione, l’Italia è pronta, con le azzurre, ha chiosato la Bertolini, “che non vedono l’ora di entrare in campo e in clima Mondiale”. Nove giorni ancora e sarà Mondiale e l’Italia vuole esserci. Da protagonista.

Questo l’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Annamaria Serturini (Roma).