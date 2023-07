L’Europarlamento ha chiesto che venga istituita una missione globale Ue di salvataggio in mare dei migranti. Ecco cosa il Parlamento Ue ha chiesto agli stati membri e a Frontex.

Salvataggi in mare: l’Europarlamento chiede una missione Ue

Via libera dall’Eurocamera alla richiesta di istituire una missione globale Ue di salvataggio in mare dei migranti. In una risoluzione non legislativa adottata per acclamazione il Parlamento Ue chiede agli stati membri e a Frontex di fornire maggiore capacità in termini di navi, attrezzature e personale alle operazioni di ricerca e soccorso e di garantire un approccio più proattivo e di collaborare anche con le navi delle Ong per salvare più efficacemente le vite in mare. Nella stessa risoluzione l’Eurocamera esprime profondo rammarico e dolore per i morti nel Mediterraneo. Nel testo l’Eurocamera condanna fermamente il contrabbando e il traffico criminale ribadendo la necessità di percorsi sicuri e legali di migrazione, in particolare attraverso il reinsediamento. Gli eurodeputati propongono dunque di diffondere maggiori informazioni sui pericoli della rotta mediterranea nei cittadini dei Paesi terzi. Nella risoluzione si chiede alla Commissione di fornire informazioni complete su tutti i tipi di sostegno che l’Ue e i suoi Stati membri forniscono alle guardie di frontiera e costiere dei Paesi terzi, come Libia, Turchia, Egitto, Tunisia e Marocco ed si esorta la Commissione e le autorità nazionali a valutare le accuse di gravi violazioni dei diritti fondamentali da parte della guardia costiera libica e a porre fine a tale cooperazione se tali violazioni sono provate. Gli eurodeputati invitano infine la Commissione a presentare proposte per subordinare i finanziamenti ai Paesi terzi alla cooperazione nella gestione dei flussi migratori e nella lotta contro i trafficanti di esseri umani.

Fonte Ansa