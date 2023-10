Israele quasi pronta: “Si sta preparando l’invasione di Gaza”

Il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, ha fatto sapere che Israele “si sta preparando all’invasione via terra di Gaza”. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli. Biden afferma di non averne mai chiesto il rinvio, mentre Al Sisi fa appello a Macron: “Evitarla”.

Israele, prossima l’invasione

“Israele si sta preparando per l’invasione di terra a Gaza ma non è possibile dare altri dettagli al momento”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu parlando alla nazione. “Ci prepariamo all’ingresso a Gaza, non dirò come e quando. Ci sono considerazioni che non sono note al grande pubblico. La data dell’ingresso nella Striscia sarà decisa dal Gabinetto di guerra”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in una dichiarazione alla stampa. “Gli obiettivi – ha proseguito – sono due: eliminare Hamas e liberare gli ostaggi. Tutti quelli che hanno partecipato all’attacco del 7 ottobre sono passabili di morte”. “Il 7 ottobre è stato un giorno nero. Chiariremo tutto quello che è successo. Tutti dovranno dare spiegazioni per quell’attacco, a cominciare da me”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in quella che è sembrata una prima ammissione di responsabilità. “Ma – ha continuato – solo dopo la guerra. Il mio compito ora è quello di guidare il Paese in guerra fino alla vittoria”.

Biden: “Non ho chiesto di rinviare l’invasione”

Joe Biden “non ha chiesto” ad Israele di ritardare l’invasione di Gaza. Lo ha detto il presidente americano in una conferenza stampa alla Casa Bianca. “La rabbia di Israele dopo gli atroci attentati è comprensibile, Israele ha il diritto e il dovere di difendersi e noi faremo in modo che abbia gli strumenti necessari. È anche vero che Hamas non rappresenta il popolo palestinese” ha aggiunto Biden parlando accanto al premier australiano Anthony Albanese e ribadendo l’invito ad Israele ad agire “in conformità con le leggi di guerra”. Gli attacchi dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania devono “fermarsi ora” ha anche detto il presidente Usa.

Al Sisi a Macron: “Evitarla”

Il presidente egiziano Al Sisi ha lanciato un appello davanti al presidente francese Emmanuel Macron ad “evitare un’invasione di Gaza via terra”. Lo ha detto lo stesso Sisi al termine dell’incontro fra i due, in una conferenza stampa congiunta, ringraziando più volte il presidente francese “per i suoi sforzi di questi giorni” per riportare la calma nella regione.

Macron, ha invece detto che la Francia “non usa due pesi e due misure” con le vittime di una parte e dell’altra nel conflitto fra Israele e palestinesi. “Le vittime – ha detto Macron – sono tutte uguali e meritano tutte la stessa compassione”. Macron ha poi annunciato l’invio di “una nave della marina nazionale francese per appoggiare gli ospedali di Gaza“. Al termine di un incontro al Cairo con il presidente egiziano Al Sisi, Macron – durante la conferenza stampa congiunta – ha annunciato l’invio della nave che salperà da Tolone “nelle prossime 48 ore”. Quanto agli aiuti umanitari – ha aggiunto Macron – “un aereo francese si poserà da domani” in Egitto e “altri seguiranno”.

Fonte: Ansa