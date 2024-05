Istat: a marzo nuovo record del tasso di occupazione

A Marzo è stato segnato il nuovo record del tasso di occupazione in Italia. Stabile il tasso di disoccupazione in area Euro

Nuovo record di occupazione a marzo: il tasso sale al 62,1% e, rispetto a febbraio, l’occupazione cresce di 70mila unità (+0,3%). Lo certifica Istat. Invariato il tasso di disoccupazione in area Euro, fermo al 6,5% secondo Eurostat.

Istat, a marzo tasso di occupazione al 62,1%, nuovo record

A marzo, su base mensile, il tasso di occupazione sale al 62,1%, segnando un nuovo record. Rispetto a febbraio, l’occupazione cresce di 70mila unità (+0,3%). Lo comunica l’Istat, diffondendo la stima provvisoria su occupati e disoccupati. Il numero degli occupati – 23 milioni 849mila – è superiore di 425mila unità (+1,8%) rispetto a marzo 2023, come conseguenza dell’incremento di 559mila dipendenti permanenti e di 46mila autonomi, a fronte della diminuzione di 180mila dipendenti a termine.

Eurostat, disoccupazione stabile al 6,5% nell’area euro

A marzo 2024 il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell’area dell’euro è stato del 6,5%, stabile rispetto a febbraio 2024 e in calo rispetto al 6,6% di marzo 2023. Il tasso di disoccupazione dell’Ue invece è stato del 6,0% a marzo 2024, in calo rispetto al 6,1% di febbraio 2024 e stabile rispetto a marzo 2023. Questi dati sono pubblicati da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea. In Italia il dato invece è al 7,2%, in calo rispetto al 7,4% di febbraio 2024 e al 7,9% del marzo 2023.

Fonte: Ansa