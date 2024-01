L’Iran sequestra una petroliera americana

La Marina iraniana ha posto l'imbarcazione sotto sequestro nel Golfo di Oman: "Agito in conformità con un'ordinanza del tribunale"

Sale la tensione in Medio Oriente. L’Iran mette sotto sequestro una petroliera battente bandiera degli Stati Uniti d’America, in ottemperanza a un’ordinanza del Tribunale: “Agito in conformità”. L’operazione è avvenuta nel Golfo di Oman. L’agenzia Ukmto ha parlato di “uomini armati” a bordo dell’imbarcazione.

Petroliera Usa sequestrata

La Marina iraniana ha sequestrato una petroliera nelle acque del Golfo di Oman in seguito a “un ordine del tribunale” che autorizzava la mossa. Lo riferiscono i media statali.

“La Marina della Repubblica Islamica dell’Iran ha sequestrato una petroliera americana nelle acque del Golfo di Oman in conformità con un ordine del tribunale“, afferma l’agenzia di stampa ufficiale Irna. L’Agenzia britannica per la sicurezza marittima (Ukmto) e la compagnia privata Ambrey avevano annunciato in precedenza che uomini armati “in uniforme militare” erano saliti a bordo di una petroliera nel Golfo di Oman.

Fonte: Ansa