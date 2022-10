Inter, obiettivo raggiunto

Missione compiuta. L’Inter batte nettamente a San Siro il Viktoria Plzen e vola meritatamente agli ottavi di Champions League. Con la qualificazione agli ottavi già in tasca dal turno precedente, davanti al pubblico di casa il Napoli gioca in scioltezza ma anche con la giusta cattiveria.

L’Inter vola agli ottavi

Finisce 3-0 per i ragazzi di Simone Inzaghi: sblocca Mkhitaryan con un colpo di testa dopo un cross di Bastoni. Poi sale in cattedra Edin Dzeko che trova il 2-0 prima dell’intervallo. Con la forza dei nervi distesi, l’Inter domina la formazione ceca. Nella ripresa, nerazzurri vicino al gol ancora con Mkhitaryan che centra il palo, mentre Lautaro Martinez va vicinissimo al terzo gol. Che arriva poco dopo l’ora di gioco, ancora con lo scatenato bosniaco che firma così la doppietta personale. Nel finale, quando mancavano sette giri di lancette alla fine, riecco in campo Romelu Lukaku a prendere il posto di Lautaro Martinez. E il belga impiega appena quattro minuti per timbrare il cartellino e mettere la firma sul 4-0 nerazzurro. Primo obiettivo stagionale raggiunto per la banda Inzaghi, qualificazione agli ottavi in un girone di ferro con Bayern Monaco e Barcellona. Bavaresi già qualificati, ai quali si aggiunge proprio l’Inter che nella doppia sfida con i catalani ha firmato una vittoria a San Siro ed un pareggio al Camp Nou. Qualificazione meritata per i nerazzurri che adesso possono concentrarsi sul campionato per provare a recuperare il terreno perduto. L’Inter c’è. E il campo lo ha certificato.

Irresistibile Napoli

I Rangers Glasgow battuti ancora una volta, quinto successo in Champions League, dodicesima vittoria consecutiva degli azzurri in tutte le competizioni. Al “Maradona” finisce 3-0, un match dominato dagli uomini di Spalletti che fa un ampio turnover, lasciano in panchina, tra gli altri, Osimhen e Kvaratskhelia. Davanti, a sostituire il nigeriano, Spalletti rilancia Simeone e l’argentino non si fa pregare, firma una doppietta e mette subito la partita nella giusta direzione, sfruttando due assist di Di Lorenzo e Mario Rui. Solo Napoli in campo, con gli azzurri che vanno vicino al 3-0 con Ndombele che centra la traversa. Terzo gol che arriva da palla inattiva con un colpo di testa di Ostigard. Basta così, vince il Napoli. Ma non è più una notizia.