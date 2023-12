Incendio a Malagrotta: colonna di fumo dalla discarica

Vasto rogo nell'impianto di trattamento dei rifiuti della Capitale. In azione diverse squadre dei Vigili del fuoco

Rogo a Malagrotta

Un vasto incendio è divampato all’interno dell’impianto di trattamento dei rifiuti di Malagrotta a Roma. Sul posto i vigili del fuoco con quattro squadre. A quanto riferito dai pompieri, l’impianto interessato è il TMB1. Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona.

Il precedente

Nemmeno due anni fa nell’ex maxi discarica di Malagrotta era divampato un vasto incendio. Il 15 giugno 2022 era infatti stato colpito da un rogo il Tmb2, che aveva portato alla chiusura dell’impianto che trattava circa 900 tonnellate al giorno della Capitale e che aveva costretto il Comune di Roma a trovare degli sbocchi e dei punti di trasferenza alternativi per l’emergenza. Sono circa quaranta i vigili del fuoco impegnati al momento per spegnere l’incendio. Sul posto polizia e carabinieri. Da chiarire le cause del rogo.

Fonte: Ansa