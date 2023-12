Allerta terrorismo: arresti a Vienna

Segnalazioni antiterrorismo a Vienna, dove alcune persone sono state arrestate in quanto sospettate di appartenere a cellule terroristiche. Le quali avrebbero avuto in programma degli attentati in vista di Capodanno.

L’allerta

Allerta terrorismo in Austria, dove la polizia ha incrementato la sorveglianza di chiese e mercatini di Natale e dove alcune persone sono state arrestate a Vienna. Lo scrive il quotidiano austriaco Der Standard.

Misure di sicurezza a Vienna

Le misure di sicurezza sono scattate dopo una segnalazione, secondo la quale gruppi terroristici in tutta Europa avrebbero lanciato attacchi terroristici da parte di cellule islamiche per Natale e anche Capodanno, contro simboli ed eventi cristiani. Ieri ci sono stati alcuni arresti in Germania, in particolare a Colonia. Oggi a Vienna, anche se la polizia austriaca non ha precisato quanti.

Fonte: Ansa