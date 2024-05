Il Papa: “Mettere le armi al servizio della pace e della fraternità”

Il Pontefice ha inviato un forte messaggio ai partecipanti al 64° pellegrinaggio militare internazionale a Lourdes, presieduto da S.E. mons. Paul Richard Gallagher. Nelle sue parole chiede di vivere il pellegrinaggio come l’opportunità di rinnovare il proprio impegno battesimale

Il Santo Padre: “Portare la misericordia di Dio nel mondo militare”

“L’amore è più forte dell’odio e della divisione”. Lo scrive il Papa, nel messaggio, in francese, inviato – tramite il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, ai partecipanti al 64° Pellegrinaggio militare internazionale a Lourdes, presieduto da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. “Siete chiamati a giocare un ruolo insostituibile per il bene comune e il servizio della pace nel mondo”, l’appello del Papa, secondo il quale “il pellegrinaggio è l’occasione per ognuno di rinnovare il suo impegno battesimale, di un incontro con Cristo, in particolare nell’ascolto della sua parola, la ricezione del sacramento della riconciliazione e la partecipazione all’Eucarestia”. “Ripensare alla vostra vocazione militare nella prospettiva della fede, e dell’amore che ogni cristiano deve coltivare verso suo fratello, anche il suo nemico”, l’esortazione di Francesco. “Farsi prossimi ai vostri compagni malati e feriti e portare la misericordia di Dio nel mondo militare”, l’altro invito: “Siate sentinelle della pace. Abbiamo bisogno di uomini e di donne di fede capaci i mettere le armi al servizio della pace e della fraternità”.

Fonte: Angesir