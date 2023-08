Gmg, Papa Francesco ai volontari: “Siate surfisti dell’amore”

Il Papa ha salutato i 25mila volontari della Gmg ed ha usato come immagine quella dei surfisti che vengono in Portogallo per le onde di Nazaré che “arrivano fino a trenta metri di altezza e sono un’attrazione mondiale, specialmente per i surfisti che le cavalcano. In questi giorni anche voi avete affrontato una vera e propria ondata: non di acqua, ma di giovani che si sono riversati in questa città. Però, con l’aiuto di Dio, con tanta generosità e sostenendovi a vicenda, avete cavalcato questa grande onda. Voi avete sfidato questa onda con coraggio, grazie”. “Voglio dirvi: continuate così, continuate a cavalcare le onde della carità, siate ‘surfisti dell’amore'”, ha concluso il Papa.

Fonte Ansa