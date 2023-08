Gmg, Papa Francesco: “Tornerò ringiovanito”

Papa Francesco è arrivato a Lisbona per il suo 42esimo viaggio internazionale in Portogallo dove si svolge la 38esima Giornata mondiale della Gioventù che si concluderà con la Santa Messa celebrata da Papa Francesco domenica 6 agosto. Ecco cosa ha detto il Pontefice ai giornalisti al seguito sul volo che lo ha portato da Roma a Lisbona.

Le parole del Pontefice ai cronisti

“Sembra che ci siano più di un milione di giovani” a Lisbona per la Gmg, “tornerò ringiovanito“. Lo ha detto il Papa parlando ai giornalisti al seguito sul volo che lo ha condotto da Roma in Portogallo. Sono passati dieci anni dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro, la prima per Papa Francesco. “Questa è la quarta“, “continuiamo a fare chiasso“, ha aggiunto il Papa. Molti giornalisti hanno chiesto dei prossimi viaggi. “Mi piacerebbe tornare“, ha detto ai giornalisti polacchi, mentre con gli argentini ha glissato sorridendo. Sulla indagine del Vaticano per pedofilia avviata in Perù, Francesco ha assicurato: “Andiamo avanti”.

Fonte Ansa