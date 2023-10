Gaza, attacco su larga scala dell’esercito israeliano su obiettivi di Hamas

In corso i preparativi per espandere l'offensiva con un largo ventaglio di piani operativi, tra cui l'operazione di terra, annunciano i militari

L’esercito israeliano sta conducendo attualmente “un attacco su larga scala” su obiettivi del terrore di Hamas nella Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare.

Espansione dell’offensiva

L’esercito israeliano ha annunciato che sta completando i preparativi per “una significativa operazione di terra” a Gaza. L’esercito ha anche detto che è pronto a “espandere l’offensiva” attraverso una “largo ventaglio di piani operativi” che includono attacchi dall’aria, dal mare e da terra.

La visita di Netanyahu

Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha compiuto un sopralluogo oggi nei kibbutz di Beeri e di Kfar Aza, nella zona di Israele a ridosso del confine con la striscia di Gaza. ”La’ e’ passato fra le rovine delle abitazioni in cui e’ avvenuto il terribile massacro”. Lo rende noto un comunicato ufficiale emesso dopo che il premier aveva abbandonato la zona. Netanyahu, precisa il comunicato, ha incontrato i combattenti sul terreno, fra cui il comandante della brigata dei paracadutisti. Quei villaggi sono ormai deserti perche’ gli abitanti sono stati evacuati in localita’ sicure. “Preparatevi per ciò che sta per accadere”. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in visita nei luoghi del massacro di Hamas a ridosso della Striscia di Gaza.

Nessuna trattativa

”Non ci sono al momento trattative” per la liberazione dei prigionieri e degli ostaggi israeliani a Gaza. Lo ha detto il capo del Consiglio per la sicurezza nazionale Tzahi Hanegbi, in una conferenza stampa. In risposta alla domanda se il loro numero potrebbe essere compreso fra 150-200, Hanegbi ha risposto: ”All’incirca”. Israele, ha proseguito, sta attualmente esaminando la fondatezza di informazioni di possibili mediazioni divulgate dai media, fra cui quelle relative ad un ruolo del Qatar. Hanegbi ha infine attaccato Hamas per le ”manipolazioni psicologiche scellerate” operate circa la sorte degli ostaggi”.

Haniyeh

“I residenti di Gaza sono profondamente radicati nel loro territorio e non lasceranno mai. Abbiamo una solo una strada che è il diritto al ritorno alle nostre terre in tutta la Palestina”. Lo ha detto il capo politico di Hamas Ismail Haniyeh secondo cui non ci sarà “immigrazione da Gaza in Egitto. Ringrazio il Cairo per averla impedita. La nostra decisione è di restare a Gaza”.

Ospedale al collasso

I dirigenti dell’ospedale al Shifa al nord di Gaza city – tra i maggiori della Striscia – hanno detto che è impossibile obbedire all’ordine di Israele di evacuare nel sud dell’enclave palestinese. “La situazione all’interno dell’ospedale – ha spiegato il direttore del nosocomio Mohammed Abu Selmia – The situation – è miserabile in ogni senso della parola”. L’ospedale sta ricevendo centinaia di feriti ogni ora e ha usato il 95% delle sue forniture mediche. L’ospedale di Shifa è pieno di famiglie sfollate. Ci sono persone che dormono sui pavimenti, ovunque, anche all’interno dell’ospedale. L’affollamento porterà a un’epidemia, alla diffusione di malattie infettive. I medici hanno portato le loro famiglie in ospedale per sicurezza”. Lo scrive su X Ghassan Abu Sitta, chirurgo ricostruttivo che si trova all’interno dell’ospedale di Shifa, a Gaza.

Notizia in aggiornamento

Fonte Ansa