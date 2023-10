La Commissione europea triplicherà gli aiuti umanitari per Gaza, stanziando ulteriori 50 milioni di aiuti umanitari per Gaza, così portando il totale a 75 milioni, ha fatto sapere la presidente dell”organo esecutivo Ue Ursuala von der Leyen.

Dotazione triplicata

La Commissione Ue “triplicherà immediatamente gli aiuti umanitari a Gaza” portandoli a “oltre 75 milioni di euro”. Lo annuncia in una nota la presidente Ursula von der Leyen, dopo un colloquio con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. “La Commissione aumenterà immediatamente di 50 milioni di euro l’attuale dotazione di aiuti umanitari prevista per Gaza. Questo porterà il totale a oltre 75 milioni di euro”, sottolinea von der Leyen, indicando la volontà di mantenere una “stretta collaborazione con le Nazioni Unite per garantire che questi aiuti raggiungano coloro che ne hanno bisogno nella Striscia di Gaza”.

Rispetto del diritto

“La Commissione europea sostiene il diritto di Israele di difendersi dai terroristi di Hamas, nel pieno rispetto del diritto umanitario internazionale. Stiamo lavorando duramente per garantire che ai civili innocenti di Gaza venga fornito sostegno in questo contesto”. Lo afferma in una nota la presidente dell’esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, dopo l’annuncio dello stanziamento di 50 milioni di euro per gli aiuti umanitari dell’Ue a Gaza.

Fonte Ansa