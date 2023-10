Torna la Giornata della meraviglia, per diventare “portatori sani di pace”

La terza edizione si svolgerà il 15 ottobre in oltre 80 tra piazze, biblioteche e scuole, in Italia e all'estero, con tre laboratori comuni

Torna il 15 ottobre in più di 80 luoghi, tra piazze, oratori, scuole, biblioteche, italiane ed estere, la III^ Giornata della Meraviglia. Manifestazione nata per volontà di Marco Rodari, Claun Il Pimpa, che ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella, per la sua straordinaria opera a sostegno dei bambini vittime dalla guerra e che mai, come oggi, ci chiede di non essere indifferenti.

Portatore sano di pace

L’evento nasce dal principio “un bimbo a cui regali meraviglia, sarà portatore sano di pace“, ribadisce Rodari, che continua dicendo “tutti i bambini hanno diritto a vivere il dono della meraviglia, cosi da poter esprimere la propria fantasia, la propria creatività e provare ad unire il mondo”.

I laboratori della meraviglia

Tre saranno i laboratori comuni in tutta Italia, tutte le attività saranno gratuite. Disegna una Meraviglia, il braccialetto della Meraviglia, il Pane della Meraviglia, che prenderanno spunto dal manifesto delle “12 Fatiche dei Bimbi della guerra” e proveranno a porre una riflessione a tutti i presenti sulle situazioni di vita di bimbi e bimbe della guerra.

Musica e bolle di sapone

E da quest’anno ci sarà anche la Canzone della Meraviglia, composta in onore della Giornata da Mirko Carchen ed Alessandro Grosso, per diffondere ancora di più la Meraviglia. E alla fine, come da tradizione, le bolle di sapone.