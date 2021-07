Arcidiocesi di Firenze, ieri in tutte le parrocchie una preghiera per i lavoratori della Gkn. Cardinale Betori: “Solidarietà per trovare una soluzione al problema”

Difendere il lavoro per tutelare la dignità umana. Ieri, per volere dell’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, in tutte le parrocchie dell’arcidiocesi di Firenze è stata letta un’intenzione di preghiera. Per i lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio che rischiano il posto di lavoro. “Le cose che ci stanno più a cuore noi le affidiamo al Signore. E la sorte di questi lavoratori ci sta particolarmente a cuore- spiega al Sir il cardinale Giuseppe Betori-.Per questo ho voluto che tutta la diocesi fosse unita in questa preghiera al Signore. Per portare di fronte a lui la richiesta che converta il cuore e le menti. Di coloro che hanno responsabilità in questa vicenda. Perché siano rispettati i lavoratori e le loro famiglie”.

Dignità del lavoro

L’intenzione di preghiera ha ripreso le parole di Papa Francesco “non esiste peggiore povertà di quella che priva del lavoro e della dignità del lavoro” (Fratelli tutti, 162). “Il suo pensiero ci guida in tutta la riflessione sui sistemi economici e la vita sociale– osserva Betori-. Il Papa ha inventato anche una parola ‘inequità’. Per dire che questi sistemi economici non sono equi, non sono giusti. E questa ingiustizia di fondo di certa economia di oggi si rivela nelle vicende umane. Proprio come in questa della Gkn. È quindi molto importante per noi ritrovare la centralità del pensiero sociale della Chiesa. Attorno al valore della persona umana. Ai principi di sussidiarietà e solidarietà. E al tema del bene comune. Sono tutte stelle che dovrebbero guidare la strada di chi vuole trovare una soluzione. A questo problema della Gkn di Campi Bisenzio”.

