Un portavoce del governo, su X, ha fatto sapere che l'incendio si è propagato velocemente alle case vicine dove si trovavano molte persone in quanto era notte fonda

Un vasto incendio si è sviluppato a Nairobi, capitale del Kenya, per un’esplosione di un deposito di gas. Le fiamme si sono propagate velocemente alle case vicine. Un primo bilancio parla di due vittime e di oltre 200 feriti.

Esplode deposito di gas a Nairobi: la situazione

E’ di almeno due morti e oltre 200 feriti il bilancio del vasto incendio scoppiato quando un camion carico di gas è esploso a Nairobi, capitale del Kenya. Lo ha reso noto un portavoce del Governo. L’esplosione ha innescato una “enorme palla di fuoco che si è diffusa ampiamente”, ha detto Isaac Maigua Mwaura in un post su X. “Di conseguenza, l’inferno ha ulteriormente danneggiato diversi veicoli e proprietà commerciali tra cui molte piccole e medie imprese”, ha affermato aggiungendo che “hanno preso fuoco anche le case residenziali del quartiere, con un buon numero di residenti ancora all’interno perché era notte fonda”. Almeno due persone sono morte a causa delle ferite riportate e altre 222 sono state trasportate d’urgenza in vari ospedali della capitale, ha specificato il portavoce governativo kenyota. In precedenza la Croce rossa locale aveva segnalato quasi 300 feriti.

La ricostruzione

L’incidente è avvenuto nel distretto di Embakasi. “Un’azienda stava riempiendo bombole di gas quando è scoppiato un incendio e diverse persone sono rimaste ferite e portate d’urgenza in ospedale. L’edificio che ospita l’azienda è gravemente danneggiato“, ha dichiarato su X il portavoce del Governo kenyota Isaac Maigua Mwaura. “Le azioni concertate di varie unità di intervento hanno portato con successo all’evacuazione di 271 persone in diverse strutture sanitarie a Nairobi”, ha detto la Croce rossa aggiungendo che altre circa 30 persone sono state curate sul posto.

Fonte Ansa