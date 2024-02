La polizia ucraina ha reso noto che le vittime erano arrivate nella regione di Kherson come volontari. Aperta un'indagine

Nonostante l’attenzione dei media non sia più focalizzata su quella regione, continua senza sosta la guerra in Ucraina. Un attacco russo sulla città di Kherson ha provocato la morte di due volontari francesi, mentre altri tre stranieri sono rimaste leggermente feriti.

Kherson, volontari francesi uccisi da un attacco russo

Le autorità ucraine rendono noto che due “volontari” francesi sono stati uccisi e altri tre stranieri sono rimasti leggermente feriti ieri durante un attacco russo sulla città meridionale di Beryslav, vicino Kherson. “Volontari stranieri sono stati uccisi e feriti a causa di un attacco nemico su Beryslav”, ha scritto su Telegram il governatore regionale Oleksandr Prokudin. “L’esercito russo ha ucciso due cittadini francesi e altri tre stranieri sono rimasti leggermente feriti“, ha aggiunto Prokudin senza specificare le precise funzioni di tali “volontari”. La polizia nazionale ucraina da parte sua ha riferito che due uomini di nazionalità francese sono morti in seguito a un attacco di droni e che tre uomini e una donna sono rimasti feriti, annunciando su Telegram l’apertura di un’indagine per violazione delle leggi e delle consuetudini di guerra. “Tutte le vittime erano arrivate nella regione di Kherson come volontari”, ha aggiunto la polizia ucraina. Beryslav, che prima della guerra contava circa 12.000 abitanti, si trova sulla sponda settentrionale del fiume Dnipro, vicino alla linea del fronte.

Fonte Ansa