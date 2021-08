Giusto ieri i servizi di intelligence di diversi Paesi occidentali, come Stati Uniti e Gran Bretagna, aveva espresso i loro timori circa uno “specifico” rischio di attacchi a Kabul, e oggi sarebbero avvenute due esplosioni, seguite da spari, nei pressi dell’aeroporto della capitale, dove da giorni vanno avanti le operazioni di ritiro ed evacuazione da parte delle forze occidentali, in una zona vicino un canale di scolo e non lontano da un albergo, il Baron Hotel, che ospita i cittadini statunitensi.

Lo ha confermato il portavoce del Pentagono John Kirby con un post su Twitter, successivo a un primo in cui parla di un “numero imprecisato di vittime”

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Riporta Ansa, citando quanto avrebbero riferito a Skynews fonti della difesa della Gran Bretagna, che dietro gli attentati potrebbe esserci l’estensione del sedicente Stato islamico nella provincia afghana del Khorasan.

Morti e feriti

Il bilancio di vittime e feriti del doppio attentato è ancora provvisorio, sarebbero 13 riporta Ansa citando l’agenza Reuters che riferisce fonti talebane. L’organizzazione non governativa Emergency in un post su Twitter comunica che nel loro ospedale sono state portate 30 persone ferite e sei già morte e poco dopo in un altro tweet parlano di 60 feriti.

++ #Kabul Nel nostro ospedale portati oltre 30 feriti dalle esplosioni avvenute nei dintorni dell’#aeroporto. Altre 6 vittime erano già morte all’arrivo. #Kabulairport #Afghanistan #laguerraè ++ — EMERGENCY (@emergency_ong) August 26, 2021

Immagini e video rilanciate da media arabi mostrerebbero persone ferite trasportate via con delle carriole.

Scrive Adnkronos che l’emittente afghana Tolo News riferisce che, secondo il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid, i feriti sarebbero 52, senza fornire un numero preciso sui morti.

La condanna

Dalla Nato arriva la “ferma condanna” dell’attentato. Così su Twitter il segretario generale Jens Stoltenberg: “Condanno fermamente l’orribile attacco terroristico fuori dall’aeroporto di Kabul. La nostra priorità resta quella di evacuare il maggior numero di persone in sicurezza, il più presto possibile”.

I strongly condemn the horrific terrorist attack outside #Kabul airport. My thoughts are with all those affected and their loved ones. Our priority remains to evacuate as many people to safety as quickly as possible. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 26, 2021

“Un attacco atroce e spietato. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e ai feriti. Indispensabile garantire la sicurezza dell’aeroporto di Kabul” – twitta il presidente dell’Europarlamento David Sassoli – “I Paesi Ue trovino la forza per portare in salvo i cittadini europei e coloro che si sentono minacciati”.

Un attacco atroce e spietato. Sono vicino alle famiglie delle vittime e ai feriti. Indispensabile garantire la sicurezza dell’#aeroporto di #Kabul. I Paesi #UE trovino la forza per portare in salvo i cittadini #europei e coloro che si sentono minacciati.#KabulAiport — David Sassoli (@DavidSassoli) August 26, 2021

Intanto il premier britannico Boris Johnson ha riunito d’urgenza del comitato Cobra sulle emergenze e la sicurezza nazionale, mentre Oltreoceano il presidente statunitense Joe Biden segue la situazione dalla Situation room.

Gli spari

Oltre alle esplosioni, ci sarebbero stati anche degli spari. Colpi sparati mentre un C-130 italiano decollava con a bordo 98 civili afghani e diversi giornalisti del nostro Paese, che il pilota del mezzo, riporta Ansa, è stato in grado di evitare. Secondo fonti dell’intelligence italiana, scrive ancora l’agenzia, non si sarebbe trattato di un attacco al mezzo.

Notizia in aggiornamento

