Dl rigassificatori: il governo pone la fiducia in Senato

E’ iniziato questa mattina al Senato l’esame del dl rigassificatori. Il governo ha posto la fiducia.

Il ministro per i rapporti con il parlamento, Luca Ciriani, ha posto in Aula al Senato la questione di fiducia sul dl rigassificatori a nome del governo nel testo approvato dalla commissione identico a quello della Camera. Seguono le dichiarazioni di voto, e la chiama per l’approvazione definitiva del provvedimento che ha già avuto il via libera da Montecitorio il 17 luglio.

Fonte Ansa