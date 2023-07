Corridoi umanitari: a Fiumicino 22 profughi afghani

Sono arrivati a Fiumicino con un volo dei corridoi umanitari 22 profughi afghani. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivarne altri 20.

Con un volo proveniente da Islamabad, sono arrivati questa mattina all’aeroporto di Fiumicino 22 profughi afghani grazie ai Corridoi umanitari promossi dalla Comunità di Sant’Egidio, d’intesa con i ministeri dell’Interno e degli Esteri. A questo primo gruppo nei prossimi giorni se ne aggiungeranno altri 20. I cittadini afghani sbarcati al Leonardo da Vinci, rifugiati in Pakistan dall’agosto 2021, hanno trascorso quasi due anni in condizioni gravemente precarie in un campo profughi informale nel centro di Islamabad. Dopo l’arrivo e la cerimonia di benvenuto a Fiumicino, presente Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, i profughi verranno quindi accolti in diverse regioni (Lazio, Liguria, Lombardia) e avviati subito verso l’integrazione, a partire dall’apprendimento della lingua italiana. Sono stati finora oltre 6.300 i rifugiati arrivati in sicurezza in Europa (5.400 in Italia), tra cui circa 800 afghani, grazie ai Corridoi umanitari promossi da Sant’Egidio insieme a diverse Chiese e realtà associative.

Fonte Ansa