Dl Pnrr: al via la votazione finale alla Camera

Al via i lavori dell’Aula della Camera per l’esame del decreto legge Pnrr. Il provvedimento è già stato al centro dei lavori di ieri, quando i deputati hanno esaminato e votato diversi ordini del giorno. E’ stato accantonato, su richiesta del governo, il secondo odg (oltre a quello già bocciato del M5s) presentato dal Pd sui consultori. La votazione finale sul dl Pnrr è prevista entro il pomeriggio. La votazione finale del provvedimento, da calendario ufficiale, è prevista entro le 17, ma l’obiettivo, a quanto si apprende, sarebbe di chiudere tutto prima delle 14. Gli ordini del giorno in tutto sono 147 e tre sono gli accantonati.

Fonte Ansa