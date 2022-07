Diminuiscono i contagi Covid, i decessi sono 105

In calo i nuovi casi giornalieri di positività al Covid individuati nel nostro Paese, mentre aumentano i decessi, in base agli ultimi dati del Ministero della Salute.

I dati

I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 100.690, quando ieri erano stati 107.240, mentre i decessi salgono da 94 a 105. In un giorno sono stati effettuati 371.874 tamponi, tra molecolari e antigenici, e il tasso di positività rimane stabile al 27%. Aumentano di 18 unità i pazienti Covid in terapia intensiva, 361, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 8.632 (80 in più).

Rezza

“C’è un aumento della congestione delle strutture ospedaliere anche se per fortuna il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva è ancora relativamente basso. Data l’elevata velocità di circolazione virale, il fatto che d’estate ci sono sempre grandi eventi e grandi aggregazione di persone è bene mantenere dei comportamenti prudenti e soprattutto usare la mascherina in caso di grandi aggregazioni”, ha detto il direttore Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando in un video i dati del monitoraggio settimanale Istituto superiore di Sanità-Ministero della Salute. “E ricordiamo – ha proseguito Rezza – che possiamo proteggere le persone più fragili e più anziane dalle forme gravi di malattia grazie alla seconda dose booster di vaccino”.

