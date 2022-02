Crisi ucraina, G7: “Appoggio e solidarietà all’Ucraina”

E’ durato due ore il vertice virtuale dei leader dei Paesi del G7 sulla risposta congiunta alle mosse della Russia in Ucraina. L’Alto rappresentante dell’Unione europea Josep Borrell, fa sapere con un tweet il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, ha assicurato che l’Ue imporrà “pesanti sanzioni entro 24 ore” contro Mosca.

“Condanniamo l’invasione russa nel modo più aspro. Affermiamo il nostro inamovibile appoggio e la nostra solidarietà all’Ucraina” affermano i leader del G7 nella dichiarazione diramata dalla cancelleria di Berlino dopo il vertice virtuale di oggi, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier canadese Justin Trudeau, il capo dell’Eliseo Emmanuel Macron, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il primo ministro giapponese Kishida Fumio, il premier britannico Boris Johnson. Insieme a loro hanno partecipato alla riunione anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. “Ci impegniamo a proteggere i sistemi democratici e a rafforzare la nostra collaborazione per la priorità globali come clima, ambiente e salute”. Il presidente Vladimir Putin ha “reintrodotto la guerra nel continente europeo, e questo lo mette dalla parte sbagliata della storia”, affermano ancora i Paesi del G7.

L’Alto rappresentante Ue Josep Borrell ha assicurato che l’Ue imporrà “pesanti sanzioni entro 24 ore” contro Mosca, ne dà notizia in un tweet il ministro ucraino Kuleba, dopo un colloquio con Borrell. “Per fermare la brutale invasione di Putin devono essere imposte immediatamente alla Russia severe sanzioni da parte dell’Ue”, aggiunge invitando Borrell “a fare un passo politico e a fornire all’Ucraina una prospettiva europea”.

Kuleba “mi ha informato dell’orribile attacco in corso della Russia contro l’Ucraina. Ho espresso il sostegno costante e personale dell’Ue all’Ucraina e al suo popolo”, ha twittato Borrell.

Spoke to @DmytroKuleba, who debriefed me on the ongoing horrifying attack by #Russia against #Ukraine.

I expressed the EU’s, and my personal, steadfast support to Ukraine and it’s people.

We are with you.

Russia will meet unprecedented condemnation and isolation in response. pic.twitter.com/wzhmli5Xup

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 24, 2022