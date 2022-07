Covid, balzo dei nuovi casi: sono oltre 130mila

Boom dei nuovi casi giornalieri di positività al Covid individuati in un giorno nel nostro Paese, così come salgono anche i decessi, secondo i dati del Ministero della Salute. Aumenta di un punto la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri di area non critica occupata da pazienti con Covid 19, secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

I dati

I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 132.274, quando ieri erano stati 36.282, mentre i decessi salgono da 59 agli odierni 94. In un giorno sono stati effettuati 464.732 tamponi, tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività che si attesta al 28,4%, pressoché stabile rispetto al 27,9% di ieri.

In crescita di 20 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 8.003 (355).

Posti letto occupati

Sale di un punto percentuale nell’arco di 24 ore in Italia, tornando al 12%, la percentuale di posti nei reparti ospedalieri di area non critica occupati da pazienti con Covid, mentre è stabile invece al 3% la percentuale delle terapie intensive occupate. Entrambi i parametri erano, esattamente un anno fa, al 2%. E’ quanto emerge dai dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 4 luglio 2022, pubblicati oggi.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.