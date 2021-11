Corpo di un uomo in mare a Porto San Giorgio

Il cadavere era in evidente stato di decomposizione. L'autorità ha disposto gli accertamenti per l'identificazione della salma

Il fatto

Il corpo è stato rinvenuto in evidente stato di decomposizione, nel tratto di mare di Porto San Giorgio antistante l’area portuale. L’uomo è presumibilmente identificabile in un soggetto di recente scomparso nel territorio della provincia fermana. Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle ricerche coordinate mediante l’attivazione della cabina di regia prevista dal piano prefettizio per la ricerca delle persone scomparse. L’autorità giudiziaria ha disposto gli accertamenti per l’identificazione della salma, a cura della stazione dei carabinieri.

Notizia in aggiornamento

