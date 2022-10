Como, carabiniere spara al comandante e si barrica nella caserma

Un carabiniere ha sparato, ferendo in modo molto grave, il proprio comandante di stazione ad Asso, in provincia di Como. Il militare si è poi asserragliato in caserma, dove non sarebbero presenti altri carabinieri. Sul posto, la locale Arma territoriale e i reparti specializzati per gestire le situazioni di emergenza. Alcuni testimoni hanno riferito che il brigadiere che ha sparato al suo comandante per poi asserragliarsi in caserma, ad Asso, ha urlato: “l’ho ammazzato”. Non si hanno conferme ufficiali della morte del militare, ma con il passare delle ore si teme il peggio per la sua vita.

La situazione

Dalle prime informazioni, il militare che ha sparato è un brigadiere che ha esploso alcuni colpi all’indirizzo del suo comandante e si è asserragliato nella stazione. I due militari sono ancora all’interno dello stabile e non si conoscono le condizioni del luogotenente ferito. Lo stabile ora è circondato dai militari nel tentativo di convincerlo a uscire. Al momento non si conoscono le condizioni del comandante della stazione carabinieri di Asso, nel comasco, ferito da alcuni colpi di pistola esplosi da un brigadiere della stessa caserma, dove sono entrambi barricati. Secondo alcune testimonianze infatti si sarebbe udito prima uno sparo, poi le grida del ferito e, dopo, almeno altri due spari.

Notizia in aggiornamento