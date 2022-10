A Giacomo Galeazzi la civica benemerenza della città di Jesi

“Giornalista partito giovanissimo da Jesi per approdare in primari organi di informazione nazionali, ha caratterizzato la propria attività professionale per l’impegno sociale e civile a difesa della libertà di informazione e della correttezza deontologica, delle quali ha dato prova in numerosissimi reportage e inchieste, oltre che in 15 libri tradotti in tutto il mondo. Una intensa attività accompagnata da una non meno prolifica collaborazione nella comunicazione solidale, anche attraverso conferenze e tavole rotonde, dando voce e riportando le testimonianze del Terzo Settore e delle fasce sociali più fragili“. E’ questa la motivazione con cui il Comune di Jesi (An), ha conferito a Giacomo Galeazzi la civica benemerenza per l’anno 2022, un grande riconoscimento per chi da sempre è affezionato alla propria terra natale.

Giacomo Galeazzi

Un giornalista di altri tempi, che dopo trent’anni di professione vediamo studiare e approfondire ogni argomento con l’entusiasmo di un bambino desideroso di scoprire e sapere. Classe 1972, Giacomo Galeazzi è giornalista professionista, vaticanista del quotidiano La Stampa dal 2008. Per un’inchiesta sull’Islam in Italia ha vinto il premio Franco Giustolisi 2016 per il giornalismo di inchiesta, nel 2017 è stato premiato come come giornalista dell’anno per il miglior approfondimento giornalistico al premio State Street Press Awards. Il 2 aprile 2003 ha ricevuto al Quirinale la medaglia d’argento come benemerito della sanità pubblica per l’opera informativa sul Servizio sanitario nazionale e il 17 settembre 2011 è diventato cittadino onorario della città di Osimo nelle Marche per la correttezza nell’attività giornalistica. Il 2 giugno 2018 è stato nominato Cavaliere della Repubblica dal Capo dello Stato.

Le congratulazioni della redazione

Giacomo Galeazzi è per la nostra testata una persona veramente speciale: ha messo la sua esperienza a servizio dei giornalisti più giovani, trasmettendo un’esperienza incredibile, patrimonio del giornalismo italiano; ha affiancato persone fragili e bisognose di vicinanza, accompagnandole in un percorso di crescita umana e professionale. Il fondatore della testata, don Aldo Buonaiuto, e tutta la redazione, si uniscono nell’esprimere le loro congratulazioni a Giacomo Galeazzi per l’importante riconoscimento ottenuto.