Circolare Ministero della Salute: aumento segnalazioni casi variante Delta

Nel nostro Paese aumentano i casi di positività al Covid legati alla circolazione sul territorio della variante Delta, che avrebbe una trasmissibilità superiore alle altre, da cui però chi ha completato il ciclo di vaccinazione riceverebbe una protezione equivalente a quella osservata contro la variante Alpha (attualmente la più diffusa in Italia). E’ quanto emerge dalla circolare di venerdì 25 giugno del Ministero della Salute avente per oggetto l’Aggiornamento della classificazione delle nuove varianti Sars-CoV-2, la loro diffusione in Italia e il rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta. Intanto il ministro Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che fa entrare in zona bianca anche la Valle d’Aosta, a partire da lunedì 28 giugno. Da quella data tutta l’Italia sarà “bianca”.

Diffusione

Al 6 giugno, riporta il documento, la variante prevalente in Italia risulta essere quella Alpha, mentre delle altre varianti “di interessa per la sanità pubblica” è minore dell’1% eccetto che per la Eta (1,9%). “Casi associati a varianti Kappa e Delta sono al momento rari“, continua la circolare che però evidenza l’aumento delle segnalazioni “in particolare di focolai dovuti alla variante Delta”.

Trasmissibilità e protezione

Secondo quanto scritto nel testo del Ministero, la variabile Delta sarebbe del 40-60% più trasmissibile rispetto alla Alpha e “può essere associata a un rischio più alto di ospedalizzazione“. Nella circolare si legge inoltre che chi ha ricevuto solo una dose di un ciclo di vaccinazione che ne prevede due, in base alle evidenze risulterebbe meno protetto rispetto a chi le ha ricevute entrambe.

L’ordinanza

“Ho appena firmato l’ordinanza che porta la Valle d’Aosta in zona bianca. Tutta l’Italia è è bianca perché il quadro è migliorato, ma non dobbiamo considerare chiudere la battaglia”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Oggi è un altro giorno su Raiuno. Lo riporta Italpress.

