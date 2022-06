Ciclista investito e ucciso

Un 34enne di nazionalità rumena è stato trovato morto accanto alla sua bicicletta in una strada alla periferia di Marina di Massa, frazione del comune di Massa, nella provincia di Massa-Carrara, investito da un’auto.

Cos’è successo

L’uomo è stato avvistato intorno alla mezzanotte. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 ed era stato allertato anche l‘elisoccorso Pegaso, ma non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente dell’auto non si sarebbe fermato a soccorrere l’uomo. Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Marina di Massa che operano insieme al nucleo operativo della compagnia per identificare il conducente del veicolo.

Notizia in aggiornamento

