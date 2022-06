Recuperata in mare la salma di un bagnante disperso

Una motovedetta della Guardia costiera di Anzio ha riportato a terra in corpo senza vita di un giovane disperso da domenica

E’ stato recuperato in mare il corpo del giovane bagnante nordafricano disperso domenica scorsa sul tratto di costa dinanzi Nettuno, a sud di Roma, dopo essere rimasto in balia delle onde, si apprende dalla Capitaneria di porto di Roma. Il corpo è stato avvistato questa mattina, a cinque miglia dalla costa, da un ‘unità da diporto in navigazione da Fiumicino ad Anzio. Una motovedetta della Guardia costiera di Anzio ha riportato a terra la salma. Dopo le procedure di verbalizzazione su disposizione della autorità giudiziaria della Procura di Velletri, il magistrato ha disposto la restituzione della salma ed è stata avvisata l’ambasciata.

Le ricerche

Le ricerche in mare sono state condotte da domenica scorsa, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Civitavecchia, con l’impiego di unità navali e mezzi aerei della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare e via terra da parte di personale della Guardia Costiera, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. La salma – fa sapere la Direzione marittima – ritrovata a 5 miglia dalla costa al traverso di Lavinio, dopo il recupero, è stata trasferita presso l’obitorio per il successivo riconoscimento.

