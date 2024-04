Case Green, l’Ue dice sì. L’Italia vota contro

I ministri europei hanno confermato l'accordo raggiunto con l'Eurocamera per rendere il parco immobiliare dell'Ue a emissioni zero entro il 2050

Gli Stati membri dell’Ue hanno dato il via libera alla nuova direttiva sulle case green: si tratta della norma quadro che definisce le regole per la riqualificazione energetica degli immobili di tutta Europa da qui al 2050.

Via libera dagli Stati membri Ue alla nuova direttiva sulle case green. I ministri europei al Consiglio Ue Ecofin hanno confermato questa mattina l’accordo raggiunto con l’Eurocamera a dicembre sulle nuove norme per rendere il parco immobiliare dell’Ue a emissioni zero entro il 2050.

I voti contro

Italia e Ungheria hanno votato contro l’intesa, mentre Repubblica ceca, Croazia, Polonia, Slovacchia e Svezia si sono astenute.

Fonte Ansa