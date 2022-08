Brianza, auto su tavolini di un bar: ferite delle persone

L'auto sarebbe finita sui tavolini esterni del bar in seguito a un incidente stradale. I pompieri hanno spiegato che sono ancora in fase di valutazione le dinamiche del sinistro

Momenti di panico a Giussano in Brianza, dove poco dopo le 12, un’auto è finita sui tavolini del bar “River Cafè” di via delle Rimembranze. Sono sette i feriti: uno di loro, il più grave, è un uomo di 55 anni ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda per una frattura alla gamba. Due persone, un 47enne e un 27enne, sono stati portati a Desio con lievi traumi, altre due persone, un uomo di 35 anni e una ragazza di 22, sono state valutate in codice giallo, mentre una 51enne e una signora di 80 anni sono state portate a Monza.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso di Como, oltre che i vigili del fuoco. Per collaborare al soccorso sanitario sono state inviate l’autopompa di Desio e i moduli si supporto dei distaccamenti di Seregno e di Lissone. Sembrerebbe che l’auto sia finita sui tavolini esterni del bar in seguito a un’incidente stradale, ma come riportato dall’Ansa, i pompieri hanno affermato che sono ancora in fase di valutazione le dinamiche del sinistro.

