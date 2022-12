Bolzano, un giovane senza dimora muore nel suo riparo di fortuna

Dramma a Bolzano, dove un giovane senzatetto è morto di freddo nel suo riparo di fortuna. Si tratta della seconda persona senza fissa dimora trovata senza vita nell’arco di pochi giorni. Lo scorso 4 dicembre era stata ritrovata una donna di 40 anni, deceduta per cause naturali, sotto il viadotto dell’Indiano a Firenze, in Toscana.

Bolzano

Il cittadino egiziano di 20 anni, ha passato la scorsa notte nei pressi della stazione ferroviaria della Fiera, in zona industriale. L’allarme è stato lanciato questa mattina da alcuni compagni. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza con il medico d’urgenza e la polizia, ma purtroppo il giovane era ormai deceduto. Il giovane era un migrante senza documenti e da poco si trovava a Bolzano. Non è escluso che avesse l’intenzione di raggiungere il Brennero. Con altri due giovani aveva trovato riparo in una sorta di baracca in una zona abbandonata sotto la linea ferroviaria che collega il capoluogo altoatesino con Merano. Di notte uno dei suoi amici ha capito che qualcosa non andava e ha chiamato i soccorsi, ma il 20enne era già deceduto.

Firenze

Una donna 40enne senza fissa dimora, originaria della provincia di Latina, è stata trovata senza vita, per cause naturali, sotto il viadotto dell’Indiano a Firenze. Il ritrovamento risale a ieri mattina. A dare l’allarme al 112 è stato il fidanzato della 40enne, di origine senegalese, con il quale, secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna avrebbe vissuto per almeno due anni in una tenda sotto il ponte. Il corpo non presentava segni di violenza e per il medico legale è morta, verosimilmente, per cause naturali. La donna, sempre secondo quanto emerso, avrebbe sofferto di malattie per le quali è stata ciclicamente curata negli ospedali fiorentini.

Fonte Ansa